Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan ve örgütün İncirlik hava üssünde görevli astsubaylardan sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Kayhan ve avukatı katıldı.
Kayhan savunmasında, askeri personelle görüşmesinin olmadığını ve ByLock programını kullanmadığını öne sürdü.
"Levent" kod adını kullanmadığını belirten sanık Kayhan, ''Adana'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı astsubay yapılanmasında bir görevim yoktur. Astsubaylardan sorumlu mahrem imam olduğum yönündeki iddiaları reddediyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Kayhan'ın İncirlik üssünde görevli astsubaylardan sorumlu "mahrem imam" olduğu ve ByLock kullandığı tespitleri dikkate alınarak üst sınırdan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanığı 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamını kararlaştırdı.
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