 FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI:  2 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

10 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 86 sanıklı davada taleplere ilişkin ara kararlarını açıkladı. Mahkeme heyeti, ele geçirilen bulgular, TUSKON 5. Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin tutanaklar, kamera kayıtları, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir deliller bulunması, hakkında soruşturma yürütülen bir çok kişinin yurt dışına kaçması ve sanıkların da kaçabileceklerine kanaat getirilmesi gerekçeleriyle sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü, Tolga Güven, Şafak Koca, Çetin Tekdemir, Ahmet Tuzlu, Mehmet Ali Göv, Suat Barış, Mehmet Zenginer ve Mustafa Zengirer'in tutukluluk halinin ayrı ayrı devamına karar verdi.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik, kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davaya bakan mahkeme heyeti Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 10 sanığın tahliye taleplerinin reddine karar verdi. İki sanık hakkında da yakalama kararı çıkaran mahkeme duruşmayı erteledi.

GİZLİ TANIKLARA İLİŞKİN KARAR Mahkeme heyeti, gizli tanıkların duruşmada dinlenilmeye çalışılması halinde örgütsel yapı içindeki üyelerin, dinlenilen gizli tanıkların kimler olabileceğini öngörebileceklerini, gizli tanıkların iş yerleri ve konutlarını takip altında bulundurdukları ve bu yöntemle gizli tanıkların kimliğinin tespiti hususunda çaba sarf ettiklerinin benzer nitelikte dosyalardan anlaşıldığını kararında belirtti. Mahkeme heyeti, gizli tanıklar "Boran", "Berat" ve "Demir"in kimliklerinin açığa çıkması halinde, kendilerinin veya yakınlarının hayati, beden bütünlüğü ağır ve ciddi bir tehlikeyle karşılaşabileceğinin altını çizerek, yaşam hakkının her durumdan daha üstün tutulması gerektiğine, bu durumun savunma hakkını ihlal etmediğinin aşikar olduğunu ve gizli tanıklarının korunmalarının zorunlu olduğunu kararında ifade etti. Gizli tanıkların duruşmada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan dinlenilmesini bu gerekçelerle kararlaştıran mahkeme heyeti, sanık ve sanık avukatlarına savunma hakkını kullandırılması açısından sorulmasını istedikleri hususları yazılı olarak mahkemeye bildirmeleri için 15 günlük süre verdi. Mahkeme heyeti, gizli tanıkların bu süreden sonra mahkeme heyetince belirlenecek gün ve saatte beyanlarının alınmasına hükmetti.

İKİ SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI Sanıklar Mehmet Gökdeniz ve Recep Keleş hakkında savunmalarının alınması için haklarında zorla getirilme emri çıkarılmasına rağmen duruşmalarda hazır olmadıklarını kararında belirten mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Gökdeniz ve Recep Keleş hakkında savunmalarının alınması için yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

TEDBİRLER KALDIRILDI

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumuna göre, savunması alınan sanıklar Yusuf Yücel, Salih Bayram, Fatih Kır, Arzu Üre, Kezban Uyar, Süleyman Muzaffer Bıçak, Şahin Ergin, Ali Rıza Kızılgül, Serkan Yavaş ve Murat Atakan Kayalar'ın, banka hesapları, taşınmazlar ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine soruşturma aşamasında konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına da kararlaştırdı.

Duruşma 25 Eylül'e ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TUSKON'a yönelik yapılan FETÖ soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede,

firari şüpheliler Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay

hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyet

hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından

3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 25 yıl 6'şer aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Eski İBB Başkanı Kadir

Topbaş'ın damadı işadamı Ömer Faruk Kavurmacı ve işadamı Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 83 işadamı hakkında ise

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

