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FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 18:05 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Meral ve genel sekreteri Günay ile Kavurmacı ve Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına sanık savunmalarıyla devam edildi - Duruşma yarına ertelendi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanması kapsamında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davanın 16. duruşması tamamlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Ali Göv, FETÖ/PDY ile bir bağlantısının olmadığını iddia etti.

15 Temmuz darbe girişimini lanetlediğini söyleyen Göv, "Duruşmalara katıldım. Mart ayında hakkımda tutuklama kararı verildiğinden haberim yoktu. Halen kayıtlı adresimde ikamet ediyorum. GBT sorgusunda hakkımda yakalama kararı olduğunu öğrendim. Bana herhangi bir tebligat yapılmadı. Tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile iletişim kurmadığını, herhangi bir derneğe üyeliğinin bulunmadığını, örgütün organizasyonlarına katılmadığını, herhangi bir yere bağışta bulunmadığını savunan Göv, "Örgüte üye olmadığım için, örgütten kimseyi tanımıyorum. Darbe girişimi olduğu sırada işyerindeydim. Darbe ile ilgili bir bilgim yoktur. Darbeyi öğrendikten sonra bütün gün evde kaldım." ifadelerini kullandı.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Ali İhsan Özay da gözaltına alındığı gün polislere kapıyı açtığını, yardımcı olduğunu ve yapılan aramalarda herhangi bir suç unsurunun bulunmadığını öne sürdü.

Ticaretle uğraştığını ve çevresini genişletmek için bir derneğe üye olduğunu söyleyen Özay, "Onları güzel buldum, onlardan faydalanırım diye üye olmuştum. Dernektekileri tanımam. Savcı iddianamede derneğin KHK ile kapatıldığını söylemiş, ama dernek üyelerin kararıyla kapatılmıştır” şeklinde savunma yaptı.

Diş hekimi olduğunu belirten tutuksuz sanık Aylin Kılınç Aydın da "MARİFED Derneği'nin nerede olduğunu, amacını, faaliyetlerini, nasıl çalıştığını bilmiyorum. Hiçbir üyelik başvurum bulunmamaktadır. Diş Hekimleri Derneği dışında hiçbir deneğe üye olmadım. Çünkü derneklerin getirdiği sorumlulukların üzerime kalmasından korkan biriydim." diye konuştu.

Şu ana kadar yapılan duruşmalara katıldığını, birçok şeyi duruşmada öğrendiğini söyleyen Aydın, adını derneğe üye olduğu şeklinde veren kişilere dava açacağını kaydetti.

Evinde bulunan iki kitabında iddianamede suç unsuru olduğunu belirten Aydın, “Bu kitapların suç olduğunu bilmiyorum. Hiçbir şekilde suçlamaları kabul etmiyorum. Yanlışlık olduğunu düşünüyor, geçek suçluların bulunmasını istiyorum. Ben Bylock isimli programı televizyondan duydum, bu programı hiç kullanmadım. Üzerimden 1 dolar çıkmadı. Örgüt yöneticilerini ve üyelerini bilmem, irtibatım da yoktur. FETÖ terör örgütü üyesi değilim 2-3 yıldır adli kontrolüm var. Yüce mahkemenizden öncelikle beraatimi talep ediyorum, adli kontrolün kaldırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Savunma yapan bazı tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti.

Duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ iş dünyası yapılanması TUSKON

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