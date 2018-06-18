FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile iletişim kurmadığını, herhangi bir derneğe üyeliğinin bulunmadığını, örgütün organizasyonlarına katılmadığını, herhangi bir yere bağışta bulunmadığını savunan Göv, "Örgüte üye olmadığım için, örgütten kimseyi tanımıyorum. Darbe girişimi olduğu sırada işyerindeydim. Darbe ile ilgili bir bilgim yoktur. Darbeyi öğrendikten sonra bütün gün evde kaldım." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimini lanetlediğini söyleyen Göv, "Duruşmalara katıldım. Mart ayında hakkımda tutuklama kararı verildiğinden haberim yoktu. Halen kayıtlı adresimde ikamet ediyorum. GBT sorgusunda hakkımda yakalama kararı olduğunu öğrendim. Bana herhangi bir tebligat yapılmadı. Tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Ali Göv, FETÖ/PDY ile bir bağlantısının olmadığını iddia etti.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanması kapsamında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davanın 16. duruşması tamamlandı.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Ali İhsan Özay da gözaltına alındığı gün polislere kapıyı açtığını, yardımcı olduğunu ve yapılan aramalarda herhangi bir suç unsurunun bulunmadığını öne sürdü.

Ticaretle uğraştığını ve çevresini genişletmek için bir derneğe üye olduğunu söyleyen Özay, "Onları güzel buldum, onlardan faydalanırım diye üye olmuştum. Dernektekileri tanımam. Savcı iddianamede derneğin KHK ile kapatıldığını söylemiş, ama dernek üyelerin kararıyla kapatılmıştır” şeklinde savunma yaptı.

Diş hekimi olduğunu belirten tutuksuz sanık Aylin Kılınç Aydın da "MARİFED Derneği'nin nerede olduğunu, amacını, faaliyetlerini, nasıl çalıştığını bilmiyorum. Hiçbir üyelik başvurum bulunmamaktadır. Diş Hekimleri Derneği dışında hiçbir deneğe üye olmadım. Çünkü derneklerin getirdiği sorumlulukların üzerime kalmasından korkan biriydim." diye konuştu.

Şu ana kadar yapılan duruşmalara katıldığını, birçok şeyi duruşmada öğrendiğini söyleyen Aydın, adını derneğe üye olduğu şeklinde veren kişilere dava açacağını kaydetti.