FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanması kapsamında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Murat Atakan Kayalar, dış ticaret ile uğraştığını, hiçbir örgüt ile bağının olmadığını, TUSKON yönetim kurulunda yedek üye olarak görev yaptığını ve olağan genel kurula katıldığı için suçlandığını ifade etti.

Sanık Kayalar, TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu’ndan sonra TUSKON’dan istifa ettiğini, Bank Asya hesabındaki artışın da talimat üzerine olmadığını savunarak, "Ankara’da ikamet ettiğim için faal üye olmadım. İstanbul’da ticaret ve ekonomi ile ilgili konuşmaların olduğu toplantılara katıldım. Derneğin faaliyetlerinde ve kararlarında imzam olmadı. Yapılan konuşmanın devlete karşı olmasından dolayı çok rahatsız oldum. Başkana bunu dile getirdim, istifa etmek istediğimi de söyledim. Başkan ortamın müsait olmadığını söyledi. Ankara’ya döndüm. Evladım oldu, annem hastalandı. Yaptığım istifanın geri dönüşünü takip edemedim. Oyalandığımı anlayınca bir daha istifa dilekçesi yazdım. Tarafıma cevap verildi. İlk kurul toplantısında istifam onandı. Yazılı onay alan tek kişi benimdir. Yeni listede yer almadım." diye konuştu.