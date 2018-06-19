FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanması kapsamında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Murat Atakan Kayalar, dış ticaret ile uğraştığını, hiçbir örgüt ile bağının olmadığını, TUSKON yönetim kurulunda yedek üye olarak görev yaptığını ve olağan genel kurula katıldığı için suçlandığını ifade etti.
Sanık Kayalar, TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu’ndan sonra TUSKON’dan istifa ettiğini, Bank Asya hesabındaki artışın da talimat üzerine olmadığını savunarak, "Ankara’da ikamet ettiğim için faal üye olmadım. İstanbul’da ticaret ve ekonomi ile ilgili konuşmaların olduğu toplantılara katıldım. Derneğin faaliyetlerinde ve kararlarında imzam olmadı. Yapılan konuşmanın devlete karşı olmasından dolayı çok rahatsız oldum. Başkana bunu dile getirdim, istifa etmek istediğimi de söyledim. Başkan ortamın müsait olmadığını söyledi. Ankara’ya döndüm. Evladım oldu, annem hastalandı. Yaptığım istifanın geri dönüşünü takip edemedim. Oyalandığımı anlayınca bir daha istifa dilekçesi yazdım. Tarafıma cevap verildi. İlk kurul toplantısında istifam onandı. Yazılı onay alan tek kişi benimdir. Yeni listede yer almadım." diye konuştu.
TUSKON’dan en kısa sürede istifa ettiğini öne süren Kayalar, hakkında Bank Asya’daki hesabında alınan talimat üzerine hesap artış iddialarının olduğunu, bu hesaptaki para artışının 2 bin lirayı geçmediğini, kredi kartı harcamalarının ödenmesi için dönem sonunda para yatırdığını söyledi.
Sanık Kayalar, borç tutarı kadar para yatırdığını, başka bir yerden para girişi ve çıkışı olmadığını dile getirerek, "25 Ağustos-3 Eylül 2014 tarihleri arasında hesap hareketliliği görülmektedir. Annem vefat edince birikmiş 60 bin lirası vardı. Bunun 30 bin lirasıyla borçlarını ödedim, 30 bin lirasını ise ileride kurulacak aile vakfımız için pasif hesabımın olduğu Bank Asya’daki hesabıma aktardım. Kendi bankamdan günlük 10 bin lira EFT işlemi yapılabildiği için 3 gün içinde toplam 30 bin lira yatırdım. Bu parayı dolar hesabına çevirdim. Hesap kapanana kadar bu para hesabımda bekledi. Kendi param ile karışmasın diye pasif hesabıma yatırdım. Bu para emanet paradır. Bank Asya’ya destek olmak için yatırmadım. Fiilen artış olmamıştır. TMSF’ye banka devredildikten sonra da para çekilmemiştir. Banka tasfiye edilince parayı çektim. Yurt dışından gelen veya giden bir para olmamıştır. Devletime karşı illegal yapılanma içerisine girmedim. Örgütsel bir faaliyette bulunmadım." ifadelerini kullandı.
Tutuksuz sanık Mehmet Seydi Şentürk de savunmasında, hiçbir örgüt bağlantısının bulunmadığını, hain FETÖ örgütünü lanetlediğini, Güngören’de iş yerinin olması nedeniyle çeşitli etkinliklere ve fuarlara katıldığını, işiyle alakalı davetlere katıldığını iddia etti.
Sanık Şentürk, iddianamede dernek üyeliğiyle suçlandığını anlatarak, "Üye formu bile doldurmadım. Bank Asya’ya iş yerimin yakın olması nedeniyle babamın isteğiyle katılım bankası olduğu için hesap açtım. Talimat üzerine hesap açmadım. Başka bankalarda da hesabım var. Bank Asya’ya destek olmak isteseydim, diğer bankadaki hesaplarımdan para aktarırdım. Turistlik gezi maksadıyla yurt dışına geziye gittim. Gittiğim kişi de herhangi bir derneğe üye değildi. TUSKON ile bağlantım yoktur. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
Savunma yapan diğer tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.
Duruşma yarına ertelendi.
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