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FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 18:40 | Son Güncelleme

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, ara kararını yarın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda açıklayacak

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların talepleri alındı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmada, savunma yapan bazı tutuksuz sanıklar, suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı savunması alınmayan tutuksuz sanıkların savunmasının tamamlanmasını, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar hakkındaki kararın devam etmesini, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamını talep etti. Savcılık, tutuklu sanıklar açısından bulunan deliller nedeniyle tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini de istedi.

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, taleplerle ilgili tutuklu sanıklara söz verdi.

Söz verilen tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı, iddia makamının bugün gerekçe koymadan tutukluğunun devamını talep ettiğini, en başından beri FETÖ üyesi olmadığını savunarak, "TUSKON’dan ilk istifa eden kişi olduğumu noter kararıyla ispatladım. TUSKON üyeliği nedeniyle tutuklu yargılanan benden başka kimse yoktur. Genel kurulda alkışlamayarak protesto ettiğimi fotoğraf ve video görüntüleriyle ispat ettim. Alkışlayanlar tutuksuz yargılanırken, sadece ben tutuklu yargılanmaktayım. TUSKON yönetiminden sadece 12 kişi sanıktır. Diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında hiçbir soruşturma yokken, kimisi ise serbest bırakılmıştır. Toplumda infial uyandıran benim alkışlamadığım metnin yönetim kurulunun bilgisi dışında hazırlandığı tespit edilmiştir. TUSKON yönetim kurulu arasındaki sanıklar arasında sadece benim ortak olduğum şirkete kayyum atanmıştır. TUSKON ile ilgisi olmayan babam da dosyaya dahil edilmiştir." diye konuştu.

Şirketlerinde kanuna aykırı işlem yapıldığına dair hiçbir şey tespit edilmediğini öne süren Kavurmacı, şunları söyledi:

"Genel kurulda yapılan ihanet konuşmasına gösterdiğim tepki ve ilk istifa etmem, benim FETÖ üyesi olmadığımı göstermektedir. TMSF tarafından yasal hiçbir yetkisi yokken 2012-2018 tarihine kadar tüm şirket çalışanlarının tüm yazışmaları incelenmiştir. Bu raporlarda dahi şahsımla ilgili hiçbir suç isnadı yoktur. FETÖ’ye finansal destek sağladığıma dair hiçbir delil bulunmamaktadır. Hiyerarşik yapıya dahil olduğuma dair bir delil yoktur. Tutukluluk devamı kararına gerekçe gösterilen kaçma şüphem yoktur. Çocuklarımı 2013 eğitim döneminde Fatih Koleji’nden alarak tavır koyan benim. Bu tavrımın ödüllendirilmesi gerekirken, 22 aydır tutuklanan tek kişi benim. Soyut iddiaları somut belgelerle çürüttüm. Dosdoğru oldum, çelişmedim. Savunmanın temel kaynağı söylemlerim değil, eylemlerimdir. Adalete olan inancımı huzurunuzda yineledim, sabırla bekledim. Yukarıda anlattıklarımı vicdanınıza havale ediyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi talep ediyorum."

Tutuklu sanık Faruk Güllü de 2016’da FETÖ üyeliğinden tutuklandığını, 26 aydır tutuklu olduğunu, 2010 yılında dernekle alakasının olmadığını kanıtladığını, TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu’na katılmadığını, 6. Olağan Genel Kurulu’na da bilgisi dışında isminin listelere yazıldığını, o sırada yurt dışında olduğunu, 2010 yılından tutuklanma tarihine kadar bir tane yönetim kurulu üyesi ve başkanıyla seyahatinin olmadığını söyledi.

Sanık Güllü, "Bank Asya ile ilgili hazırlanan para akışı listesinde adım yoktur. Çocuklarımın okulu nedeniyle borçlandırma sistemiyle banka hesap açmıştır. Ben bu adamlar yüzünden ciddi sıkıntılar yaşadım. Kaçmam söz konusu değildir. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Söz alan diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, ara kararını yarın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda açıklayacak.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ Iş Dünyası

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