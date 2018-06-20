Mahkeme heyeti, dosyada mevcut tape kayıtları, gizli tanık Demir'in beyanları, mağdur Volkan Savaş'ın beyanı ile öngörülen cezanın alt ve üst sınırının kaçma kuşkusunu somutlaştırmasını dikkate alarak sanık Çağrı Koçak'ın tutukluk halinin devamına hükmetti. Sanık Koçak'ın üzerine atılı silahlı terör örgütü üyeliği suçu yönünden yargılamasının bu dosya üzerinden devamına karar veren heyet, sanıklar Turgay Yazıcı, Engin Açar, Zülfikar Zirek ve Erdoğan Demir hakkındaki kamu davasını, usul ekonomisi ve diğer yargılamaların sürüncemede kalmaması için ayırdı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Engin Açar, Mustafa Toptaş ve Turgay Yazıcı'nın tahliyelerine karar verdi. Heyet bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve hafta içi her gün mesai saatleri içinde en yakın karakola giderek imza atmaları suretiyle adli kontrol tedbiri koydu.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, 4'ü tutuklu 29 sanık ile avukatları katıldı. 3 sanığa ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanıldı.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) iş adamları yapılanması kapsamında faaliyet yürüten Florya İş Adamları Derneği'ne (FİADER) ilişkin, aralarında iş adamları ile bunlardan toplanan "himmeti" zimmetine geçirdiği iddia edilen kişiyi yaralayan ve bu suça azmettirenlerin de dahil olduğu 4'ü tutuklu 2'si firari 36 sanığın yargılanmasına devam edildi.

FETÖ'nün yapısı ve eylemlerinin kısaca anlatıldığı iddianamede, örgütün mali yapısına ve himmetlerin nasıl ve ne şekilde toplandığına da değinilerek, bir ihbarda FETÖ/PDY faaliyetleri için FİADER üyeleri tarafından ''himmet, bağış'' adı altında para toplandığı ve toplantılar yapıldığının, söz konusu derneğin TUSKON'a bağlı olduğunun bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Ercan Devrim tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün iş adamları yapılanmasına yönelik faaliyet gösteren FİADER'in çalışmaları ile yine örgütün çatı kuruluşlarından Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'na (TUSKON) ilişkin bilgiler yer alıyor.

Sanık Mustafa Toptaş tarafından ByLock kullandığı iddia edilen Salim Öz hakkında, gereğinin takdir ve ifası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmasını kararlaştıran heyet, firari sanıklar Hasan Çubukcu ile Özgür Koç hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararının infazının beklenmesine hükmetti.

Söz konusu adrese ve ve şahıslara yönelik arama ve inceleme çalışmalarının başladığı aktarılan iddianamede, toplanan ''himmet''leri zimmetine geçirdiği iddia edilen mağdur Volkan Savaş'ın da ifadesine yer veriliyor.

Savaş, ifadesinde FİADER'e üye olduğunu, burada tanıdığı kişiler arasında ticaret yaptığını ve aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu, aldığı paralardan 500 bin doları hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan Oğuz Küçükzengin'e "himmet" adı altında verdiğini iddia ederek, ''Paranın bir kısmını da ödeyemediğini, kendilerinden para alan kişilerin cemaat içinde olduklarını, paraları kar payı alacakları vaadiyle verdiklerini, kendisinin de yıllardır cemaatin içinde olduğunu, bu nedenle de şüpheli Çağrı Koçak'ın vurdurtma olayını cemaat içindeki imamlardan fetva alarak yaptığına kesinlikle inandığını'' öne sürdü.

İddianamede, Savaş'ın Küçükçekmece'deki evine adam gönderip lüks aracına örgüt adına el konulduğu, kalan parayı ödemesi hususunda sanık Koçak tarafından tehdit edildiği belirtilerek, söz konusu para ödenemeyince hakkında örgüt yöneticiliğinden yakalama kararı bulunan Oğuz Küçükzengin tarafından Volkan Savaş'ın vurulması için talimat verildiği, talimatın Çağrı Koçak tarafından ''tetikçilere'' iletildiği ve mağdur Savaş'ın 19 Şubat 2016'da baldırından ve karın boşluğundan silahla vurulduğu anlatılıyor.

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