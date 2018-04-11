GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) işçilerden sorumlu "abisi" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık eski öğretmen Halil Durdu ile avukatı katıldı.
Sanık Durdu, atılı suçlamaları kabul etmeyerek "Hayatım boyunca en çok sevdiğim öğretmenlik mesleğine tekrar dönmek istiyorum. Daha önce yanlış yerlere gitmişsem yüce mahkemenizden özür diliyorum." diye konuştu.
Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın, "özel sektör işçilerinden sorumlu abi" olduğu yönünde tanık beyanlarını hatırlatması üzerine sanık Durdu, tanıkların gerçeği söylemediğini öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün Gaziantep Milli Eğitim yapılanmasında "bölge abiliği"nden sonra kademe atlayıp Gaziantep'te özel sektör işçilerinden sorumlu "abi"si olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.
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