HABER

FETÖ'nün İstanbul'daki "ana darbe" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 18:08 | Son Güncelleme

Duruşma, tutuklu sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınması için yarına ertelendi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda yapılan duruşmaya, eski 1. Ordu Harekat Yarbaşkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu ve eski 1. Ordu İdari Kurmay başkanı Tuğgeneral Yüksel Durak'ın aralarında bulunduğu 14 tutuklu sanık katıldı. Duruşmada, müşteki ve sanık avukatları ile izleyiciler de yer aldı.

Müşteki avukatlarından Cüneyt Toraman, sanıkların darbe teşebbüsünden haberlerinin olmadığı yönündeki savunmalarına katılmadıklarını belirterek, "Bu davanın sanıkları komuta merkezindedir. Bu dava açısından azmettiren sıfatıyla sanıkların tamamının cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Karar verirken 250 şehidimizi, gazilerimizi göz önüne getirin. Darbe suçunun yanında başka suçlar da işlenmişse bu suçlardan da en üst sınırdan cezalandırın. Bu sanıklara takdiri indirim uygulamayın." ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatlarından Mehmet Alagöz de 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 250 şehit verildiğini, çok sayıda kişinin de gazi olduğunu belirterek, darbe girişimine ilişkin sadece İstanbul'da 59 darbe davası açıldığını, Türkiye genelinde ise 220 fiili darbe davasında yargılamaların sürdüğünü söyledi.

Mahkemelerin bu yargılamaları ulusal ve uluslararası hukuka uygun yürütmek için azami çaba gösterdiğini dile getiren Alagöz, "Biz de şehit yakınları ve gazilerin avukatları olarak bin sayfalık esas hakkında beyan dilekçesi hazırladık. Yargılamanın daha hızlı ve etkin yürümesi için esas hakkındaki beyanlarımızı yazılı olarak sunmak istedik. Tarihe not düşmek için bunu mahkemenize sunacağız. " diye konuştu.

Söz verilen diğer müşteki avukatları da savcının mütalaasında eksik hususlar olduğunu savunarak, sanıkların mütalaada belirtildiği gibi hem "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan, hem de ayrıca "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "Türkiye Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Duruşma, tutuklu sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınması için yarına ertelendi.

Can Dündar hakkında kırmızı bülten!Can Dündar hakkında kırmızı bülten!
Ankara'dan düğmeye basıldı! Her yerde aranıyorlarAnkara'dan düğmeye basıldı! Her yerde aranıyorlar
Tosun'un skandalları bitmiyor!Tosun'un skandalları bitmiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ana darbe davası FETÖ İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki otoparkı böyle basmışlar! Mafya kamerada...

İstanbul'daki otoparkı böyle basmışlar! Mafya kamerada...

Park halindeki otomobilden 68 bin dolar çalındığı iddiası

Park halindeki otomobilden 68 bin dolar çalındığı iddiası

Genç çiftçilere hibe şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Genç çiftçilere hibe şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!

Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!

TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.