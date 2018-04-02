Müşteki avukatlarından Cüneyt Toraman, sanıkların darbe teşebbüsünden haberlerinin olmadığı yönündeki savunmalarına katılmadıklarını belirterek, "Bu davanın sanıkları komuta merkezindedir. Bu dava açısından azmettiren sıfatıyla sanıkların tamamının cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Karar verirken 250 şehidimizi, gazilerimizi göz önüne getirin. Darbe suçunun yanında başka suçlar da işlenmişse bu suçlardan da en üst sınırdan cezalandırın. Bu sanıklara takdiri indirim uygulamayın." ifadelerini kullandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda yapılan duruşmaya, eski 1. Ordu Harekat Yarbaşkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu ve eski 1. Ordu İdari Kurmay başkanı Tuğgeneral Yüksel Durak'ın aralarında bulunduğu 14 tutuklu sanık katıldı. Duruşmada, müşteki ve sanık avukatları ile izleyiciler de yer aldı.

Müşteki avukatlarından Mehmet Alagöz de 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 250 şehit verildiğini, çok sayıda kişinin de gazi olduğunu belirterek, darbe girişimine ilişkin sadece İstanbul'da 59 darbe davası açıldığını, Türkiye genelinde ise 220 fiili darbe davasında yargılamaların sürdüğünü söyledi.

Mahkemelerin bu yargılamaları ulusal ve uluslararası hukuka uygun yürütmek için azami çaba gösterdiğini dile getiren Alagöz, "Biz de şehit yakınları ve gazilerin avukatları olarak bin sayfalık esas hakkında beyan dilekçesi hazırladık. Yargılamanın daha hızlı ve etkin yürümesi için esas hakkındaki beyanlarımızı yazılı olarak sunmak istedik. Tarihe not düşmek için bunu mahkemenize sunacağız. " diye konuştu.

Söz verilen diğer müşteki avukatları da savcının mütalaasında eksik hususlar olduğunu savunarak, sanıkların mütalaada belirtildiği gibi hem "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan, hem de ayrıca "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "Türkiye Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Duruşma, tutuklu sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınması için yarına ertelendi.