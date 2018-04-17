Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Kurmay Albay Ahmet Gümüş, Kurmay Albay Mehmet Kapan, Kurmay Albay Müslüm Kaya, Kurmay Albay Nebi Gazneli, Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, Kurmay Albay Sadık Cebeci, Kurmay Yarbay Şakir Çınar, Kurmay Yarbay Fatih Karakaya ve Kurmay Binbaşı Murat Yanık'ı "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme"​ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda yapılan duruşmada karar, Mahkeme Heyeti Başkanı Cem Karaca tarafından açıklandı.

Sanıkların cezalarında herhangi bir indirime gitmeyen heyet, bu 12 sanık hakkında "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle dava açılmışsa da, bu suçların "anayasayı ihlal" suçu içerisinde eridiği gerekçesiyle ayrı ayrı hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmetti.

- Yüksel Durak'ın suç vasfı değişti

Tutuklu sanıklardan eski Tuğgeneral Yüksel Durak hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılmışsa da, eyleminin "görevi kötüye kullanma" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle sanığa 10 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanık Durak'ı ayrıca "silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan da 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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