FETÖ'nün istihbaratçı polisleri darbeyi önceden biliyormuş

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Murat Tuzcu tarafından, FETÖ'nün Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığındaki yapılanmasına ilişkin aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, darbe girişiminin yaşandığı gece Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı yakınında yakalanan eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın ve eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı'nın da bulunduğu 36 şüpheli hakkında düzenlen iddianamede, örgüt mensuplarının ByLock, Eagle ve Tango gibi kriptolu mesaj uygulamalarında ele geçirilen bazı mesajlar aktarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında örgüt faaliyetleri kapsamında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve darbe girişimi süresince tüm Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 36 kişi hakkında düzenlediği iddianamede, şüphelilerin darbe girişimini önceden bildiği ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen gibi "beddua" okunması şeklinde kriptolu mesajlaşma yaptıkları bildirildi.

Şüphelilerin darbe girişiminden haberdar oldukları, bu kapsamda darbe girişimi esnasında İstihbarat Şube Müdürlüğünde olmaları için bahane bulmaya çalıştıkları belirtilen iddianamede, buna ilişkin yazışmalara da yer verildi.

Şüphelilerden Ahmet Özkan Özalp'in kriptolu programdaki BTX isimli gruba 15 Temmuz sabahı, "Hafta sonu c.tesi ve pazar sistemlere bağlanıp bir bilgi talebi olabilir abiler tarafından. Hafta sonu kim gelip bağlanabilir, yazılımdan kimse bu zamana kadar hafta sonu kalmadı dolayısıyla dikkat çeker." şeklindeki mesaj attığı, Akif kod adlı Mustafa Koçyiğit'in de "Abiler, Ömer abinin bahsettiği mesele için hazırlıklı olsak şimdiden bir abi hafta sonu için gerekçe üretip işe geleceğini söylese." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Akif kod isimli Koçyiğit'in, 15 Temmuz 2016'da saat 17.56'da attığı mesajlar da şu şekilde sıralandı:

"- Abi gece kalabildiğimiz kadar kalalım, biri telefonda hanımıyla kavga mı etse ki şubenin ortasında :) Misafirhane'den bir kişilik yer ayırtsa vs. Levent bekar, abi annemler memlekete gitti diyebilir."