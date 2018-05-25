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FETÖ'nün İTÜ yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 17:53 | Son Güncelleme

FETÖ'nün İTÜ'deki akademik yapılanmasına ilişkin 7'si tutuklu, 3'ü firari 35 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada karar açıklandı - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 16 sanığa, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 6 arasında değişen oranlarda hapis cezası verirken, biri tutuklu 19 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmetti - Tutuklu sanıklardan İbrahim Kılıç'ın tahliyesine hükmeden heyet, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) akademik yapılanmasına ilişkin 7'si tutuklu, 3'ü firari 35 sanığın yargılandığı davada, 16 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 6 arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gün süren davada, savcılık mütalaasına karşılık sanık ve sanık avukatlarına son savunmaları soruldu. Savunma yapan sanık ve sanık avukatları, mütalaaya itiraz ederek beraatlarını talep etti.

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, biri tutuklu, üçü firari 19 sanığın dosyasının, savunmalarının alınmamış olması ve dijital materyallerin henüz incelenmemesi gerekçesiyle ayrılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan sanıklar Cafer Uyanık, Hafize Tokgöz, İbrahim Kılıç, Hülya Yeltepe Ercan ve Hatice Dinçer'in 6 yıl 3'er ay, Dursun Ayhan, Murat Özkan, Esra Şerife Pampal, Fatih Özbay, Mehmet Şahin, Selçuk Aktürk, Sultan Sönmez ve Ömer Sinan Saraç'ın 7 yıl 6'şar ay, Bayram Türk'ün 4 yıl 2 ay ve Volkan Çakır ile Ahmet Talha Üzümcü'nün ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmasını karara bağladı.

Tutuklu sanıklardan İbrahim Kılıç'ın aldığı ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süreye göre tahliye edilmesine hükmeden heyet, diğer tutuklu sanıklar Dursun Ayhan, Fatih Özbay, Mehmet Şahin, Murat Özkan ve Sultan Sönmez'in ise bu hallerinin devamını kararlaştırdı.

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