FETÖ'nün İÜ'deki akademik yapılanması davası

Birleşen dava dosyasında FETÖ'nün MİT'e eleman sızdırmak için açtığı çalışma evlerinden olan ve örgütün yapısı içerisinde mahrem nitelikte kabul edilen, ''matematik'' ve ''kızılay'' kodlarıyla anılan İstanbul Fatih ilçesindeki evde örgüt abiliği yaptığı ve sınav sorularını çaldığı iddia edilen Enis Güney, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ''hakkımda açılan iddianamede yer alan tanık ve bazı şüphelilerin ifadelerin tamamen yalandır'' iddiasında bulundu. Sanık Güney, diğer şahısların kendisi hakkındaki beyanları yalan olduğunu ispatlayacak belgeleri mahkemeye sunacağını belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme Başkanı, tutuklu sanık Enis Güney hakkında ''silahlı terör örgütü yönetici olmak'' ve ''dolandırıcılık'' suçlarından İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava dosyasının bu dava ile birleştirildiğini belirterek, sanık Güney'e ek savunma verileceğini söyledi.

Duruşma, mahkemeye gelen bazı dijital evrakların sanıklara sorulmasıyla başladı. Dijital evraklara ilişkin söz alan 3 tutuklu sanık, aleyhlerine olan delilleri kabul etmeyerek, söz konusu evrakta yanlışlık olduğunu öne sürdü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Erol Önen, Enis Güney, Ahmet Edip Müftüoğlu, Hasan Hakan Ulutin, Mustafa Selçuk ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Diğer tutuklu sanıklar da söz alarak, 1,5 yılı aşkın zamandır tutuklu olduklarını, bu nedenle tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Edip Müftüoğlu, Hasan Hakan Ulutin ve Mustafa Selçuk'un tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Sanıklar Enis Güney ve Erol Önen'in ise tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, dosyanın, mütalaasını sunması için savcıya gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerden bazılarının FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olan "ByLock" kullanıcısı olduğu ve FETÖ elebaşı Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya hesaplarına para yatırdıkları belirtilirken, bazılarının da evlerinde yapılan aramalarda, örgütün "simge parası" olarak gösterilen "1 dolar" bulunduğu bilgisine yer veriliyor.

İddianamede 45 şüphelinin, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından, 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianameyi kabul eden ve yargılamayı yapan mahkeme heyeti, geçtiğimiz celse 7 tutuklu sanık dışındaki 37 sanık ile başka suçtan tutuklu bir sanığın dava dosyalarının, mağduriyete neden olunmaması için bu dosyadan ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesine hükmetmişti.

