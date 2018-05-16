HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

FETÖ'nün İzmir'deki hücre evlerine yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 04:43 | Son Güncelleme

İzmir'de yeniden yapılanmaya çalıştığı belirlenen örgütün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan 73 zanlıdan 42'si adliyeye sevk edildi - Zanlılardan 27'si tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de yeniden yapılanmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 42 zanlıdan 27'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 73 zanlıdan 42'si İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılardan 27'si, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12'si ise haklarında soruşturma yürütülen illere gönderildi.

31 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine yönelik çalışma başlatılmış, il genelinde aktif olarak örgütsel faaliyetlerine devam eden 3 grubun, örgütün yeni yapılanmasını oluşturmaya çalıştığı belirlenerek istihbarat birimlerince takip edilmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince 118 hücre evine 6 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında sözde İzmir il imamı, eski Ağrı, Ardahan, Trabzon il imamları ile eski Karadeniz bölge imamı, örgütün eğitim sorumluları, emniyet ve TSK mensuplarının mahrem imamlarının da bulunduğu 73 kişi gözaltına alınmıştı.

Hücre evlerindeki aramalarda bulunan dijital materyal ile harici belleklerde örgütün yeni yapılanmasına ışık tutacak bilgilere ulaşılmıştı.

Kentte aktif olan 2 ışık evindeki çocuklara zorla örgüt elebaşının videolarının izletildiği, örgütsel dokümanlar okutulduğu saptanmış, çocukların ayrıca gelecekte FETÖ adına faaliyetler yürütmek üzere hangi mesleği seçecekleri konusunda yönlendirildikleri belirlenmiş, bu evlerden kaçmak isteyen çocukların da cezalandırıldığı tespit edilmişti.

Evlerde kalan 33 çocuğa "eğitim çetelesi" adı altında fişleme yapıldığı, ders programının örgütün üst yöneticilerine iletildiği de saptanmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ FETÖ/PDY Gaybubet izmir İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Milli İstihbarat Teşkilatı operasyon

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek

Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdüllatif Şener'in 6 yıl önceki Kudüs açıklaması sosyal medyada yeniden gündeme geldi

Abdüllatif Şener'in 6 yıl önceki Kudüs açıklaması sosyal medyada yeniden gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.