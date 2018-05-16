FETÖ'nün İzmir'deki hücre evlerine yönelik operasyon

İZMİR (AA) - İzmir'de yeniden yapılanmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 42 zanlıdan 27'si tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 73 zanlıdan 42'si İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılardan 27'si, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12'si ise haklarında soruşturma yürütülen illere gönderildi.
31 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Operasyon
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine yönelik çalışma başlatılmış, il genelinde aktif olarak örgütsel faaliyetlerine devam eden 3 grubun, örgütün yeni yapılanmasını oluşturmaya çalıştığı belirlenerek istihbarat birimlerince takip edilmişti.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince 118 hücre evine 6 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında sözde İzmir il imamı, eski Ağrı, Ardahan, Trabzon il imamları ile eski Karadeniz bölge imamı, örgütün eğitim sorumluları, emniyet ve TSK mensuplarının mahrem imamlarının da bulunduğu 73 kişi gözaltına alınmıştı.
Hücre evlerindeki aramalarda bulunan dijital materyal ile harici belleklerde örgütün yeni yapılanmasına ışık tutacak bilgilere ulaşılmıştı.
Kentte aktif olan 2 ışık evindeki çocuklara zorla örgüt elebaşının videolarının izletildiği, örgütsel dokümanlar okutulduğu saptanmış, çocukların ayrıca gelecekte FETÖ adına faaliyetler yürütmek üzere hangi mesleği seçecekleri konusunda yönlendirildikleri belirlenmiş, bu evlerden kaçmak isteyen çocukların da cezalandırıldığı tespit edilmişti.
Evlerde kalan 33 çocuğa "eğitim çetelesi" adı altında fişleme yapıldığı, ders programının örgütün üst yöneticilerine iletildiği de saptanmıştı.
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