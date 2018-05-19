FETÖ'nün İzmir'deki hücre evlerine yönelik operasyon

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 31 zanlıdan 23'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 73 zanlıdan 31'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylelikle soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 50'si tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12'si ise haklarında soruşturma yürütülen illere gönderildi.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine yönelik çalışma başlatılmış, il genelinde aktif olarak örgütsel faaliyetlerine devam eden 3 grubun örgütün yeni yapılanmasını oluşturmaya çalıştığı belirlenerek istihbarat birimlerince takip edilmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince 118 hücre evine 6 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında sözde İzmir il imamı, eski Ağrı, Ardahan, Trabzon il imamları ile eski Karadeniz bölge imamı, örgütün eğitim sorumluları, emniyet ve TSK mensuplarının mahrem imamlarının da bulunduğu 73 şüpheli gözaltına alınmıştı.

