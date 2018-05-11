GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün "jandarma astsubaylardan sorumlu abisi" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Savunma için söz alan sanık Özsevik, ByLock kullanmadığını öne sürerek, "Beraber yargılandığım arkadaşlar tahliye olmuştur ancak ben halen tutukluyum. Suçsuzum, beraatimi talep ederim." dedi.
Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak'ın, jandarma astsubaylardan sorumlu olduğu yönünde çok sayıda tanık beyanı bulunduğunu belirtmesi üzerine sanık Özsevik, tanıkların doğruyu söylemediklerini iddia etti.
Duruşma savcısı, mütalaasında sanığın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını, Bank Asya'daki hesabında FETÖ elebaşının para yatırılması çağrısından önce 108 lira bulunmasına karşın, örgüt elebaşının çağrısıyla 50 bin lira yatırdığını, sonraki ikinci çağrıda ise hesabında 144 bin lira bulunduğunu, "Selim" kod adını kullandığını ve jandarma astsubaylardan sorumlu olduğunu öne sürerek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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