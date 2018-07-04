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FETÖ'nün "Kara Kuvvetleri yapılanması"na operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 09:33 | Son Güncelleme

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, 6 firari aranıyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan FETÖ üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından 23'ü muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç askerin yakalanmasına yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, 6 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale'de 2 albay, birer yarbay ve binbaşı, 6 yüzbaşı, 13 üsteğmen ile 3 teğmenin yakalanması için dün operasyon başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale FETÖ operasyon PDY

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