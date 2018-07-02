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FETÖ'nün "kara propagandası" emniyet raporunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 11:56 | Son Güncelleme

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan örgüt üyelerinin hükümet hakkında "kara propaganda" yaparak kamuoyunun dikkatini farklı yöne çekmeye yönelik taktikleri emniyet raporuna yansıdı - Operasyonlarda ele geçirilen belge, döküman ve dijital verilerin çözümlemelerinin yer aldığı raporda, örgütün gıda ürünlerindeki fiyat değişikliklerini, şehit ailelerini ve çeşitli konuları sosyal medya, muhalif gazeteler ve muhalif siyasetçiler aracılığıyla gündeme getirerek ülke gündemini yönlendirmeye çalıştığı belirtildi - Raporda yer verilen örgütsel taktiklerden: - "2002'deki ekonomik durum ve 2016'daki ekonomik durum kıyaslamaları her platformda yapılsa, halkın anlayabileceği şekilde ekmek fiyatı, simit fiyatı, doğalgaz, kişi başına düşen gelir, gıda fiyatları ve ekonomik kriz vurgulansa, 'Hani nerede istikrar' dense" - "Şehitler ile ilgili 'Analar ağlıyor, analar neden ağlıyor, hani analar ağlamayacaktı' şeklinde her gün sosyal medyadan video ve görsel paylaşılsa" - "Sözcü, Cumhuriyet, Yeniçağ, Ortadoğu, Birgün, Yurt gazeteleri ile her kesime farklı bir formatta bu bilgiler yayılsa"

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasında yer alan örgüt üyelerinin, ülke gündemini yönlendirerek hükümete karşı oluşturmak istediği algı operasyonuna ilişkin kullandığı taktikler emniyetin hazırladığı rapora yansıdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığınca, örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarda elde edilen belge ve dijital materyallerle ilgili rapor hazırlandı.

Örgütsel belge ve dijital materyallerin çözümlenmesinden oluşan "Emniyet Mahrem Yapılanması" başlıklı raporda yer verilen "Meşgul etme adına neler yapılabilir" isimli belgede, örgütün 17-25 Aralık kumpasının ardından kamuoyunun ilgisini kendi üzerinden başka tarafa yönlendirmek istemesi dikkati çekti.

Raporda örgütün, halkın hükümete karşı tavır takınması için ekonomik ve politik konuların sosyal medya ve muhalif gazeteler üzerinden gündeme getirilmesini istediğine dair belgeler yer aldı.

Ülkenin ekonomik ve politik gündemindeki gelişmelerin ele alındığı ve bu gelişmelerin örgüt lehine çevrilmesi için nasıl kullanılacağına ilişkin taktiklerin bulunduğu belgede yapılacaklar maddeler halinde sıralandı.

- Ekmek ve doğalgaz fiyatının gündeme getirilmesi

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'deki ile 2016'daki ekonomik durumun her platformda kıyaslanmasının tavsiye edildiği belgede, "Halkın anlayabileceği şekilde ekmek fiyatı, simit fiyatı, doğalgaz, kişi başına düşen gelir, gıda fiyatları ve ekonomik kriz vurgulansa, 'Hani nerede istikrar' dense" ifadeleri kullanıldı.

Gündemi değiştirmek için şehitleri de kullanan örgütün taktikleri arasında "Şehitler ile ilgili 'Analar ağlıyor, analar neden ağlıyor, hani analar ağlamayacaktı' şeklinde her gün sosyal medyadan video ve görsel paylaşılsa" söylemi de yer aldı.

- Muhalif gazete ve siyasetçilerle iş birliği

Rapordaki belgelerde örgütün muhalif gazeteler ve muhalif siyasetçilerle yaptığı iş birliği de dikkati çekti.

Raporda, ele geçirilen belgelerdeki şu ifadelere yer verildi:

"Seçilmiş krallık istemiyoruz. Tam demokrasi istiyoruz' benzeri bir slogan ile bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde akademisyenlerin, muhalefet partilerinin sözcü ve milletvekillerinin de katıldığı konferans ve seminer çalışmaları yapılabilir. Muhalif gazetelerin Facebook sayfaları olsa, son vesayetin hazırladığı benzeri videoları oradan yayınlasalar ve bunlar daha geniş tabana yayılsa. Sözcü, Cumhuriyet, Yeniçağ, Ortadoğu, Birgün, Yurt gazeteleri ile her kesime farklı bir formatta bu bilgiler yayılsa..."

- Örgütle mücadeleyi sekteye uğratma çabası

Rapordaki belgelerle ilgili değerlendirme bölümünde ise örgütün stratejiyle kara propaganda yaparak ve farklı konularla gündemi meşgul ederek kendilerine karşı mücadele veren birimleri ve kişileri oyalamayı amaçladığı, böylelikle de örgütle mücadeleyi sekteye uğratmaya çalıştığı belirtildi.

Ülke gündemindeki bazı konuların örgüt tarafından tasarlandığı, çeşitli sosyal medya araçları ve örgüte müzahir veya muhalif yazılı-görsel medya araçları ile kamuoyuna servis edildiği anlatılan raporda, toplumun örgüte bakış açısının değiştirilerek hem örgüt adına yeni taban oluşturmak hem de çözülmelerin ve ihbarların önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

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emniyet mahrem yapılanması FETÖ/PDY taktikler Terör örgütü ülke gündemi

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