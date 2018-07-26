KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa, 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar 12. Hava Üs Komutanlığında görevli ihraç astsubaylar Fatih Oltan Aydoğdu ve Salih Saçan ile avukatı hazır bulundu.

12. Hava Üs Komutanlığında görevli bazı astsubaylardan sorumlu olan örgütün mahrem imamı B.İ, iki ayrı duruşmada da tanık olarak dinlendi.

İtirafçı olan ve aynı örgüt kapsamında başka bir dosyadan yargılaması devam eden B.İ, emniyette elektrikçi olarak çalışırken ihraç olduğunu söyledi.

Örgütün kendisine "Nadir" kod adını verdiğini, örgütün talimatı ile bazen kendi evinde bazen de sohbette yer alan askerlerin evinde astsubaylara sohbet verdiğini anlatan B.İ, bu durumun 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsüne kadar devam ettiğini anlattı.

Örgütün bekar olanlardan yüzde 20, evli olanlardan ise yüzde 10 himmet topladığını aktaran B.İ, sanıklar Aydoğdu ve Saçan'a da sohbet imamlığı yaptığını dile getirdi.