FETÖ'nün KKTC yapılanması İzmir'e bağlıymış

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin (KKTC) örgüt yapılanmasının İzmir'e bağlı olduğunu söyledi.
Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa A. ile avukatı katıldı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten sanık Mustafa A, ayrıntılı ifadesini mahkemeye sunduğunu hatırlatarak, şunları belirtti:
"Kıbrıs'ta FETÖ'nün öğrenci yurdunda 3 yıl müdürlük yaptım. Sonra bir şirkette halkla ilişkilerde çalıştım. ByLock programını kullandım. Şirket müdürü tüm çalışanların kurmasını istemişti. Yazışmaları bu program üzerinden yapmamızı söyledi. Buradan yapacağımızı söyledi. Öncesinde de farklı programlar kurmamızı istemişlerdi. Bu programdan, Fetullah Gülen'in konuşmaları, duaları, yapılacak toplantıların bilgileri geliyordu. Toplantıları ben organize etmiyordum, yurt müdürü yapıyordu. Kıbrıs'ın en üstünde de o bulunuyordu. Kıbrıs bildiğimiz kadarıyla İzmir'e bağlıydı."
Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, sanığa ByLock listesinde yer alan kişileri sordu. Sanık kişilerin şirkette çalıştığı kişiler olduğunu ve tam isimlerini söyledi.
Başkan Durmaz, sanığa listede ekli Zeynep A'nın kim olduğunu sorması üzerine Mustafa A, eşi olduğunu belirterek, "Eşim ByLock kullanmadı, onun telefon hattında da ben kullandım." dedi.
Başkan Durmaz, ByLock raporunda ikili arasında konuşmaların olduğunu belirterek, "Kendi kendine 'Canım' diye mi hitap ediyorsun?" diye sordu.
Bunun üzerine sanık Mustafa A, "Eşimin telefonuna ByLock kurdum ancak benim kadınlara söyleyeceklerimi söylemesi için kurdum. Kendisiyle de yazışıyorduk." ifadesini kullandı.
Duruşma savcısı sanığın verdiği bilgilerin emniyete sorulmasını ve adli kontrol kararıyla tahliye edilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın etkin pişmanlık kapsamında verilen bilgilerin teyit edilememiş olmasınını dikkate alarak tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
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