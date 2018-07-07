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FETÖ'nün "kripto asker yapılanmasına" yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 02:16 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf uzman çavuş ve astsubayların da bulunduğu 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan Kara ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma'da görevli 10 astsubay, 2 uzman çavuş ile 3 askeri mahrem imamın yakalanması için 30 Haziran'da eş zamanlı operasyon yapıldı

Kahramanmaraş, Ankara, Kayseri, Erzurum, Niğde, Şırnak, İzmir, Siirt, Edirne, Samsun, Batman, Elazığ, Hakkari ve Bursa'da gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanıp tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 9 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kahramanmaraş tutuklama

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