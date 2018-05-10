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FETÖ'nün "kripto askeri yapılanmasına" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 14:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş merkezli operasyonda 10 muvazzaf astsubay gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 10 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan, Kara ve Deniz kuvvetleri ile jandarmada görevli astsubaylardan oluşan hücrelerine yönelik Kahramanmaraş, Hakkari, Bitlis, İstanbul, Ağrı, Ankara, Kayseri, Sakarya ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
asker FETÖ Kahramanmaraş Muvazzaf operasyon

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