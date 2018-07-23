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FETÖ'nün "kripto" askerlerine dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 13:49 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY mensubu "kripto" askerlere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 5 eski asker hakkında hazırlanan iddianame, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi - Haklarında 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu "kripto" askerlere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 5 asker hakkında dava açıldı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Erdoğdu tarafından FETÖ/PDY mensubu "kripto" askerlere yönelik hazırlanan 31 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianamede, örgüt için en önemli kurumlar olan TSK, emniyet, MİT ve yargı organlarına yerleştirilecek öğrencilerin, "talebe imamları" denilen grup tarafından belirlendiği anlatıldı.

Evlere yerleştirilen öğrencilere kod isim verilip özel derslere tabi tutulduğu aktarılan iddianamede, örgütün mahrem yapısı tarafından ele geçirilen askeri liselere ve polis kolejlerine giriş sınavlarının sorularının, okullar için hazırlanan öğrencilere ezberletildiği kaydedildi. İddianamede, kişinin "abi" üzerinden örgütle olan bağının ailesiyle olan bağının önüne geçtiği, vatan, millet, devlet gibi maddi ve manevi bütün kutsallarla olan bağların yerine "hizmet bağı" kurulduğu ifade edildi.

- Hücre yapılanması, dikey ve yatay büyüme stratejisi

İddianamede, hücre tipi yapılanma modelinin uygulandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Askeri okullara, sokulacak öğrenciler, kesinlikle kendi dershanelerine gerçek isimleri ile kayıt edilmemektedir. Soru verme işlemine örgüt jargonunda 'Fetih okutmak' denilmektedir. 'Fetih okutmak', sınavda çıkacak soruların öğrencilere okutulup ezberletilmesi anlamına gelmektedir. Öğrenci okulu bitirene kadar bu işlemler, bu şekilde büyük bir gizlilikle devam eder. Örgütün, sadece özel olarak seçip yetiştirdiği elemanlarını askeri okullara sokarak dikey büyüme stratejisini, aynı zamanda bu elemanları kullanarak yapılanmaya mensup olmayan öğrencileri de saflarına çekerek yatay büyüme stratejisini uyguladığı görülmektedir."

Mahkeme, eski Altındağ Askerlik Şube Başkanı Albay Abdülkadir Küçük'ün de aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Haklarında 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıklar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY kripto" askerler Zonguldak

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