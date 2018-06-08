Kahramanmaraş merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "kripto astsubay yapılanmasına" yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlı serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince gözaltına alınan bir üsteğmen ile 12 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları öğrenildi.
Kahramanmaraş merkezli Hatay, Adıyaman, Ankara, Siirt, Hakkari, Şırnak, Trabzon, Osmaniye, Kayseri, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 1 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda bir muvazzaf üsteğmen ile 12 astsubay gözaltına alınmıştı.
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