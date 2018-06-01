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FETÖ'nün "kripto astsubay yapılanmasına" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 11:51 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş merkezli operasyonda muvazzaf 11 astsubay gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda muvazzaf 11 astsubay yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan Kara ve Hava Kuvvetleri ile jandarmada görevli astsubaylara yönelik Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Ankara, Siirt, Hakkari, Şırnak, Trabzon, Osmaniye, Kayseri, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Muvazzaf 11 astsubayın gözaltına alındığı operasyonda adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kahramanmaraş operasyon

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