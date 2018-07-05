HABER

FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 17:51 | Son Güncelleme

Aydın merkezli 20 ildeki operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 10'u daha tutuklandı - Tutuklanan zanlılardan muvazzaf astsubay H.K'nin Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yaptığı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isterken şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen darbeci general Semih Terzi ile o gece yoğun telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik Aydın merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u daha tutuklandı.

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden işlemleri tamamlanan 34 kişi adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılardan muvazzaf astsubay H.K'nin Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yaptığı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isterken şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi ile 15 Temmuz gecesi yoğun telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Gözaltındaki 1 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 28 Haziran'da 49 kişi hakkında yakalama kararı verilmiş, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 3 "mahrem imam" ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 16 muvazzaf askerin de bulunduğu 48 zanlı gözaltına alınmıştı.

3 Temmuz'da adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4'ü tutuklanmış 10'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

PARTNERİran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!İran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Parktaki oyuncağa başı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıParktaki oyuncağa başı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye FETÖ Özel Kuvvetler Semih Terzi tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı

Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı

Kahreden detay ortaya çıktı! PKK zihinsel engelli genci katletti

Kahreden detay ortaya çıktı! PKK zihinsel engelli genci katletti

Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 15 gün sürecek büyük operasyon başlıyor!

Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 15 gün sürecek büyük operasyon başlıyor!

Son dakika! Hatay Valisi'nden kayıp Ufuk'la ilgili açıklama

Son dakika! Hatay Valisi'nden kayıp Ufuk'la ilgili açıklama

Bodrum'da yerleşim alanlarına yakın bölgede yangın!

Bodrum'da yerleşim alanlarına yakın bölgede yangın!

Abdullah Öcalan'ın yakınındaki kadın terörist Türkiye'ye iade edildi

Abdullah Öcalan'ın yakınındaki kadın terörist Türkiye'ye iade edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.