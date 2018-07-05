FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik Aydın merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u daha tutuklandı.

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden işlemleri tamamlanan 34 kişi adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılardan muvazzaf astsubay H.K'nin Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yaptığı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isterken şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi ile 15 Temmuz gecesi yoğun telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Gözaltındaki 1 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 28 Haziran'da 49 kişi hakkında yakalama kararı verilmiş, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 3 "mahrem imam" ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 16 muvazzaf askerin de bulunduğu 48 zanlı gözaltına alınmıştı.

3 Temmuz'da adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4'ü tutuklanmış 10'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

