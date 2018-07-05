Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılanan ve örgütün "mahrem asker abisi" olduğu iddia edilen Levent U'nun 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Levent U. ve avukatı katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki görüşünü sunan savcı, sanığın, FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'u 27 Kasım 2014'ten itibaren kullandığının tespit edildiğini ve itirafçı olan örgüt üyelerinin de örgütte "Mahmut" kod adını kullandığını anlattıklarını bildirdi.
Sanık Levent U'nun, örgüt üyesi subaylara kurmaylık sınav sorularını verdiği yönünde beyan olduğuna işaret edilen görüşte, "sanığın diğer FETÖ üyeleri gibi eylemlerini inkar ettiği" kaydedildi.
Levent U'nun "FETÖ'nün mahrem asker abisi" olduğu kaydedilerek, "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Mahkeme, Levent U'ya esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre verdi. Dava, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verilerek ertelendi.
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