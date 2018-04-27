Bursa merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, 6 muvazzaf subay ve astsubay yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında üsteğmen ve astsubayların da bulunduğu 6 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Kocaeli, Van ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 subay ve astsubay gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

