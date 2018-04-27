HABER

FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 10:23 | Son Güncelleme

Bursa merkezli 4 ilde, 6 muvazzaf subay ve astsubay gözaltına alındı

Bursa merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, 6 muvazzaf subay ve astsubay yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında üsteğmen ve astsubayların da bulunduğu 6 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Kocaeli, Van ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 subay ve astsubay gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

Acı haber geldi! Şehit ve yaralılar varAcı haber geldi! Şehit ve yaralılar var
Jandarma Genel Komutanlığı operasyon!Jandarma Genel Komutanlığı operasyon!
Düğmeye basıldı! Çok sayıda öğretmene gözaltıDüğmeye basıldı! Çok sayıda öğretmene gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ/PDY operasyon

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifade!

Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifade!

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç kaza!

İstanbul'da korkunç kaza!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

Kovandan kaçan arılar Kadıköy'ü istila etti

Kovandan kaçan arılar Kadıköy'ü istila etti

Süper Loto sonuçları 26 Nisan: Devirde 2. perde!

Süper Loto sonuçları 26 Nisan: Devirde 2. perde!

Kapatılan FETÖ okullarında görevli 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Kapatılan FETÖ okullarında görevli 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Son dakika! Jandarma Genel Komutanlığı'na operasyon!

Son dakika! Jandarma Genel Komutanlığı'na operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.