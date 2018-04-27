Bursa merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, 6 muvazzaf subay ve astsubay yakalandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında üsteğmen ve astsubayların da bulunduğu 6 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Kocaeli, Van ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 subay ve astsubay gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.
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