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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 10:32 | Son Güncelleme

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 28 ilde rütbeli 57 asker hakkında gözaltı kararı verildi

Batman merkezli 28 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 57 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında 28 ilde 21'i jandarma, 30'u hava, 6'sı kara kuvvetleri personeli, 1 yarbay, 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 1 teğmen, 32 astsubay ve 11 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Batman FETÖ Mahrem yapılanma Muvazzaf operasyon

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