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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 14:20 | Son Güncelleme

Sivas merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 13 zanlı gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan haberleştikleri tespit edilen 8'i asker, 8'i askeri okuldan ilişiği kesilen 16 kişi için yakalama kararı çıkartıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Trabzon, Ankara, İzmir, Malatya, İstanbul, Çorum, Erzurum ve Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında eski askeri öğrenci, astsubay, teğmen ve üsteğmenlerin bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zanlılardan 8'inin Sivas'taki FETÖ/PDY'nin mahrem evlerinden özel olarak seçilerek askeri okullara yerleştirilen öğrenciler olduğu belirlendi.

Sivas Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların işlemleri sürüyor.

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FETÖ/PDY operasyon Sivas

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