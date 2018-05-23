SİVAS (AA) - Sivas merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden adliyeye sevk edilen 4 astsubay adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken bir öğretmen mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında daha önce 3 astsubay tutuklanmış, 3 astsubay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas merkez, İmranlı, Doğanşar, Şarkışla, Gemerek ve Yıldızeli ilçeleri ile Ankara, İzmir, Batman, Tunceli ve Siirt'te 14 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında jandarma astsubayların da bulunduğu 9 zanlı gözaltına alınmış, daha sonra bu sayı 11'e yükselmişti.

