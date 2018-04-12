Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ankara, Erzurum, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kütahya, Tokat, Van ve Zonguldak'ta haklarında yakalama kararı verilen, aralarında meslekten ihraç edilen 3 subay ve astsubayın da bulunduğu 17 zanlıdan 4'ü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalara devam ediyor.