Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 18 ilde 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ankara, Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Erzincan, Giresun, İzmir, Kars, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Trabzon'da bir muvazzaf binbaşı, 3 teğmen, 10 astsubay, 4 uzman jandarma çavuş, 2 uzman erbaş ile 2'si meslekten ihraç edilen astsubay olmak üzere 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.