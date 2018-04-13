HABER

FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında 18 ildeki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 18 ilde 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ankara, Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Erzincan, Giresun, İzmir, Kars, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Trabzon'da bir muvazzaf binbaşı, 3 teğmen, 10 astsubay, 4 uzman jandarma çavuş, 2 uzman erbaş ile 2'si meslekten ihraç edilen astsubay olmak üzere 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Oyun olduğuna kanmayın! Haberleşme ağı çıktıOyun olduğuna kanmayın! Haberleşme ağı çıktı
Akar'ın korumasının bilgisayarında not bulundu!Akar'ın korumasının bilgisayarında not bulundu!
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen kapana sıkıştı! FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen kapana sıkıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
astsubay binbaşı FETÖ mahrem askeri yapılanma Teğmen Tokat Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Karabük merkezde büyük yangın

Son dakika! Karabük merkezde büyük yangın

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Süper Loto sonuçları 12 Nisan: 2 devirli ikramiye tek kişiye!

Süper Loto sonuçları 12 Nisan: 2 devirli ikramiye tek kişiye!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

6 kişi servisin önünü kesip liseli kızı kaçırdı

6 kişi servisin önünü kesip liseli kızı kaçırdı

Marmaray'daki korkunç ölümün görüntüleri ortaya çıktı

Marmaray'daki korkunç ölümün görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.