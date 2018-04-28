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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 15:05 | Son Güncelleme

Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 5'i tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY mahrem askeri yapılanması Tokat

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