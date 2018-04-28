Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 5'i tutuklandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 4'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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