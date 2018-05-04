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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 11:15 | Son Güncelleme

Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 15 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun ve Tokat'ta 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Bir muvazzaf üsteğmen ile 10 astsubay, meslekten ihraç edilen bir üsteğmen ile 2 astsubayın yanı sıra bir sivilden oluşan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ FETÖ/PDY mahrem askeri yapılanması Tokat

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