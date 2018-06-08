Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bilecik, Bitlis, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya, Samsun, Tokat ve Yozgat'ta 2 muvazzaf üsteğmen ile 12 astsubay, 2 uzman çavuş, meslekten ihraç edilen 2 askeri öğrencinin yanı sıra bir sivilden oluşan 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Çalışmalar sonucu yakalanan 6 kişi emniyete götürüldü.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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