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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 11:18 | Son Güncelleme

Tokat'taki soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 6'sı yakalandı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bilecik, Bitlis, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya, Samsun, Tokat ve Yozgat'ta 2 muvazzaf üsteğmen ile 12 astsubay, 2 uzman çavuş, meslekten ihraç edilen 2 askeri öğrencinin yanı sıra bir sivilden oluşan 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Çalışmalar sonucu yakalanan 6 kişi emniyete götürüldü.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı PDY Tokat

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