Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bilecik, Bitlis, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya, Samsun, Tokat ve Yozgat'ta gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.
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