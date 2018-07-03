Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında aranan 10 zanlı yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Adana, Ankara, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Kocaeli, Manisa, Mardin, Ordu ve Tekirdağ'da 11 muvazzaf astsubay, bir sözleşmeli er ve bir sivilden oluşan, haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişiden 10'u gözaltına alındı.

Tokat'a getirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Operasyon kapsamında 3 kişi, daha önce gözaltına alınmıştı.

