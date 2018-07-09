Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Adana, Ankara, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Kocaeli, Manisa, Mardin, Ordu ve Tekirdağ'da gözaltına alınan 11 muvazzaf astsubay, bir sözleşmeli er ve bir sivilden oluşan 13 zanlıdan 6'sının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.

Diğer 7 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

