Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 19 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kütahya ve Muğla'da 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bir yüzbaşı, bir üsteğmen, bir teğmen olmak üzere 3 muvazzaf subay, 12 muvazzaf astsubay, görevinden ihraç edilen 2 astsubay, Kara Harp Okulundan ilişiği kesilmiş bir askeri öğrenci ile bir sivilden oluşan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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