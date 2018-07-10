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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 17:15 | Son Güncelleme

Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında 12 ilde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 19 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kütahya ve Muğla'da 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bir yüzbaşı, bir üsteğmen, bir teğmen olmak üzere 3 muvazzaf subay, 12 muvazzaf astsubay, görevinden ihraç edilen 2 astsubay, Kara Harp Okulundan ilişiği kesilmiş bir askeri öğrenci ile bir sivilden oluşan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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