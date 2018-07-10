Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 7'si adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Adana, Ankara, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Kocaeli, Manisa, Mardin, Ordu ve Tekirdağ'da gözaltına alınan 11 muvazzaf astsubay, bir sözleşmeli er ve bir sivilden oluşan 13 zanlıdan 7'sinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.
Operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 6'sı da dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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