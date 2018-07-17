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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 09:43 | Son Güncelleme

Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 7'sinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 19 zanlıdan 7'si daha yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir yüzbaşı, bir üsteğmen, bir teğmen olmak üzere 3 muvazzaf subay, 12 muvazzaf astsubay, görevinden ihraç edilen 2 astsubay, Kara Harp Okulundan ilişiği kesilmiş bir askeri öğrenci ile bir sivilden oluşan şüphelilerden 7'si daha gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmaya götürüldü.

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kütahya ve Muğla'da 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda daha önce 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Firari olan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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FETÖ mahrem askeri yapılanma Tokat Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı

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