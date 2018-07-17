Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 19 zanlıdan 7'si daha yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir yüzbaşı, bir üsteğmen, bir teğmen olmak üzere 3 muvazzaf subay, 12 muvazzaf astsubay, görevinden ihraç edilen 2 astsubay, Kara Harp Okulundan ilişiği kesilmiş bir askeri öğrenci ile bir sivilden oluşan şüphelilerden 7'si daha gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmaya götürüldü.

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kütahya ve Muğla'da 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda daha önce 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Firari olan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

