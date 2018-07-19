Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartı uygulanarak salıverildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kütahya ve Muğla'da gözaltına alınan 14 kişiden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan astsubay kıdemli başçavuş Fatih Üner tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
Serbest bırakılanların, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.
Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, düzenlenen operasyonlarla zanlılardan 14'ü yakalanmıştı.
Milyonlarca dolarlık TV kanallarının sahibine öz kızına cinsel istismardan 18 yıl 9 ay hapis
ABD'de 'Rus ajanı' olmakla suçlanan kadın 'iş karşılığı seks teklif ediyordu'
Bedelli askerliğin Meclis'te görüşüleceği tarih belli oldu!
CHP'de kurultay için yeterli imza toplanacak mı? Deniz Baykal kimi destekliyor? Flaş iddia
Son dakika! Trump'tan Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum