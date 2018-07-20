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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 09:25 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 2'si tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kütahya ve Muğla'da gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanan 10 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan daha önce adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan biri tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü mahrem askeri yapılanma Tokat

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