FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasına yönelik operasyon

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan biri tutuklandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem polis yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında kent merkezi ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi.
Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye çıkarılan 11 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri devam eden öğretmen ile 2 polisin, FETÖ'nün mahrem imamları oldukları öne sürüldü.
Operasyonda 2'si meslekten ihraç edilen, 13'ü görevden uzaklaştırılan 15 polis ile bir öğretmen gözaltına alınmış, şüphelilerden 2'si tutuklanmıştı.
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