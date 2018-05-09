HABER

FETÖ'nün "mahrem imam"çifti tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 19:46 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin Karabük yapılanmasında "mahrem imam" oldukları öne sürülen karı koca tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Karabük yapılanmasında "mahrem imam" olarak yer aldığı ileri sürülen çift tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Karabük yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan eski öğretmen Yunus ve yurt yöneticiliği yapan eşi Elif Ekinci, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli'nde gözaltına alındı.

Örgütün "mahrem imamları" oldukları öne sürülen çift, Karabük'e getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen karı koca, tutuklandı.

Çok sayıda FETÖ'cü gözaltında! Aralarında öyle bir isim var kiÇok sayıda FETÖ'cü gözaltında! Aralarında öyle bir isim var ki
'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi
Çok sayıda FETÖ'cü gözaltında! Aralarında öyle bir isim var kiÇok sayıda FETÖ'cü gözaltında! Aralarında öyle bir isim var ki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elif Ekinci FETÖ/PDY Karabük Yunus Ekinci

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi başladı

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi başladı

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye bir İran mesajı daha!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye bir İran mesajı daha!

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı!

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.