GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada örgütün polis memurlarından sorumlu "mahrem imamı" olduğu ortaya çıkan ve "darbe oluyor direnmeyin" mesajı atan eski gümrük memuru 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık eski gümrük memuru Mehmet Matar ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, sanığa ByLock programına 64 bin giriş yaptığının tespit edildiğini belirterek, savunmasını istedi.

Sanık Matar, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Savcılıkta da emniyette de belirttiğim gibi ben kesinlikle ByLock kullanmadım, yüklemedim, indirmedim." dedi.

Başkan Durmaz'ın "FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i tanır mısın?" sorusuna sanık Matar, "Herkesin tanıdığı kadar tanırım. Hakkında detaylı bilgiye sahip değilim, sempatim yoktur. Darbeden sonra teröristtir ancak darbeden önce tanımıyordum." şeklinde cevap verdi.

Etkin pişmanlık kapsamında tutuksuz yargılanan eski polis memuru S.A, duruşmada tanık olarak dinlendi.

Sanığı sohbet toplantılarından tanıdığını ve ismini "Ahmet" olarak bildiğini aktaran S.A, şöyle devam etti:

"Benim telefonumda ByLock programı yüklüydü. Ahmet bildiğim tutuklu sanık ile görüştük. Sonra 'ByLock'tan mesajlar iyi gelmiyor güncelleyelim' dedi. Güncellemeden sonra uygulamanın ekranı Tango'ya döndü. 2015 yılının bahar ayları olabilir. Ben sanıktan emir ve talimat almadım, dini konu dışında bir konu konuşulmadı ancak 15 Temmuz'da Ahmet'ten 'şu anda darbe oluyor direnmeyin, güvenlik güçlerine karşı gelmeyin, yardımcı olun' şeklinde Tango'dan darbe yanlısı bir mesaj geldi, ben de sildim."