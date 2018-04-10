HABER

FETÖ'nün "mahrem imamı"na 10 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada örgütün polis memurlarından sorumlu "mahrem imamı" olduğu ortaya çıkan ve "darbe oluyor direnmeyin" mesajı atan eski gümrük memuruna 10 yıl hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada örgütün polis memurlarından sorumlu "mahrem imamı" olduğu ortaya çıkan ve "darbe oluyor direnmeyin" mesajı atan eski gümrük memuru 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık eski gümrük memuru Mehmet Matar ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, sanığa ByLock programına 64 bin giriş yaptığının tespit edildiğini belirterek, savunmasını istedi.

Sanık Matar, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Savcılıkta da emniyette de belirttiğim gibi ben kesinlikle ByLock kullanmadım, yüklemedim, indirmedim." dedi.

Başkan Durmaz'ın "FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i tanır mısın?" sorusuna sanık Matar, "Herkesin tanıdığı kadar tanırım. Hakkında detaylı bilgiye sahip değilim, sempatim yoktur. Darbeden sonra teröristtir ancak darbeden önce tanımıyordum." şeklinde cevap verdi.

Etkin pişmanlık kapsamında tutuksuz yargılanan eski polis memuru S.A, duruşmada tanık olarak dinlendi.

Sanığı sohbet toplantılarından tanıdığını ve ismini "Ahmet" olarak bildiğini aktaran S.A, şöyle devam etti:

"Benim telefonumda ByLock programı yüklüydü. Ahmet bildiğim tutuklu sanık ile görüştük. Sonra 'ByLock'tan mesajlar iyi gelmiyor güncelleyelim' dedi. Güncellemeden sonra uygulamanın ekranı Tango'ya döndü. 2015 yılının bahar ayları olabilir. Ben sanıktan emir ve talimat almadım, dini konu dışında bir konu konuşulmadı ancak 15 Temmuz'da Ahmet'ten 'şu anda darbe oluyor direnmeyin, güvenlik güçlerine karşı gelmeyin, yardımcı olun' şeklinde Tango'dan darbe yanlısı bir mesaj geldi, ben de sildim."

Sanık Matar, tanığı tanımadığını ve iftira attığını öne sürdü.

Tanık F.A, tutuklu sanık Matar ile ailecek görüştüklerini belirterek, "Eşim tutuklandıktan sonra gece gelerek, eşimin ifadesinde neler söylediğini, kimin adını verdiğini sordu. Birkaç ay sonra tekrar geldi, tam çıkarken para verdi. Almak istemedim zorla verdi. Ben de aldım emniyete haber verip parayı iade ettim." dedi.

Duruşma Savcısı Cihat Öztürk, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, örgütsel evlilik yaptığı yönünde tanık beyanı bulunduğunu, "sivil mahrem imam yapılanması"nda yer aldığını, polis memurlarından sorumlu olduğunu, örgütün çözülmesini engellemek adına çaba sarf ettiğini ve 15 Temmuz gecesi attığı mesajla örgütsel talimatı ilettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!
'Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz''Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz'
Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar!Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Fetulahçı Terör Örgütü Gaziantep mahrem imam

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

İlginizi Çekebilir

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

Son ankette Abdullah Gül'e kötü haber!

Son ankette Abdullah Gül'e kötü haber!

Tarihi yalıya çarpan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı

Tarihi yalıya çarpan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.