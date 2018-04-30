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FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da FETÖ'nün sözde "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "mahrem imamlarından" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, 10 yıl hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık eski polis memuru Mehmet Taş ile avukatı hazır bulundu.

Savunmasında, FETÖ'yle ilişkisi bulunmadığını ileri süren Taş, "İmam değilim. ByLock indirmedim, kullanmadım. Ben interneti çok kullanan birisi değilim. En son kızım okula başlayacaktı öğretmeni WhatsApp kullanmamı istedi. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme başkanı, Bank Asya'da hesap hareketliliğinin bulunduğu belirlenen sanığın ayrıca örgütün şifreli yazışma programlarından Bylock, Eagle, Kakao Talk ve Clean Them All kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Sanığın o dönem görevli olduğu Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlediği sohbet programlarının organizatörü olduğunun delil ve tanık beyanlarıyla kesinleştiğini aktaran mahkeme başkanı, sanığın organizasyonlara "Kerem" kod adıyla katıldığının tespit edildiğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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