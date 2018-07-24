GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında polis memurlarının "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla dava açılan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Sanık Özgür A, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock programı ve kod adı kullanmadığını savundu. Sağlık sorunları yaşadığını ifade eden sanık beraat talebinde bulundu.
Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak, tanık beyanlarında sanığın "mahrem imam" olduğu yönünde ifadeler yer aldığını belirterek, sanığa savunma hakkı verdi.
Sanık Özgür A, ismi geçen tanıkları tanımadığını ve kendisine iftira attıklarını öne sürdü.
Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock ve Eagle programlarını kullandığını, emniyet yapılanmasında "mahrem imam" olarak görev aldığını, polis memurlarından sorumlu ve kod adının "Kasım" olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Özgür Altun'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, yattığı süreyi göz önüne alarak sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesini kararlaştırdı.
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