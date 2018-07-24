HABER

FETÖ'nün "mahrem imamı"na hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 17:14 | Son Güncelleme

Gaziantep'te örgütün polis memurlarının "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında polis memurlarının "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla dava açılan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık eski röntgen teknisyeni Özgür A. ile avukatı katıldı.

Sanık Özgür A, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock programı ve kod adı kullanmadığını savundu. Sağlık sorunları yaşadığını ifade eden sanık beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak, tanık beyanlarında sanığın "mahrem imam" olduğu yönünde ifadeler yer aldığını belirterek, sanığa savunma hakkı verdi.

Sanık Özgür A, ismi geçen tanıkları tanımadığını ve kendisine iftira attıklarını öne sürdü.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock ve Eagle programlarını kullandığını, emniyet yapılanmasında "mahrem imam" olarak görev aldığını, polis memurlarından sorumlu ve kod adının "Kasım" olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Özgür Altun'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, yattığı süreyi göz önüne alarak sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesini kararlaştırdı.

PARTNERHer gün peynir yada peynirli tost yerseniz...Her gün peynir yada peynirli tost yerseniz...
Tebligat ulaşmayınca ihaleye giremedi, gözyaşlarına boğulduTebligat ulaşmayınca ihaleye giremedi, gözyaşlarına boğuldu
11 erkek, liseli kıza kabusu yaşattı!11 erkek, liseli kıza kabusu yaşattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"mahrem imamı" FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Gaziantep hapis cezası

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

11 erkek, liseli kıza kabusu yaşattı!

11 erkek, liseli kıza kabusu yaşattı!

Kocaeli'de kadınlar plajında skandal! Yüzde yüz engelli çocuk ‘kural’ denilerek plaja alınmadı!

Kocaeli'de kadınlar plajında skandal! Yüzde yüz engelli çocuk ‘kural’ denilerek plaja alınmadı!

Bir babanın feryadı! 'Oğlum gözümün önünde eriyor'

Bir babanın feryadı! 'Oğlum gözümün önünde eriyor'

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Temmuz Çarşamba günü hava durumu raporunu açıkladı!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Temmuz Çarşamba günü hava durumu raporunu açıkladı!

Muharrem İnce'den faiz tepkisi: Vatandaşın canı yanıyor

Muharrem İnce'den faiz tepkisi: Vatandaşın canı yanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.