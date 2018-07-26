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FETÖ'nün "mahrem imamları" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 16:26 | Son Güncelleme

İzmir'de FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 15'i tutuklu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında "mahrem imam" oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 15'i tutuklu 52 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 15 tutuklu ile bazı tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları katıldı.

İddia makamı, tutuklu sanıklar Musa A, Mehmet Akif A. ve Uğur T'nin tahliyesi, 12 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Musa A, FETÖ/PDY ile bağlantısının olduğuna ilişkin somut bir delilin dosyaya girmediğini ve Atatürkçü biri olduğunu iddia etti.

Mütalaya katıldığını belirten Musa A, tutuksuz yargılanmak istediğini mahkeme heyetine iletti.

Sanık Mehmet Akif A. ise örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını savundu. Örgütle bağlantılı okullara gitmediğini, kapatılan Bank Asyada hesabının bulunmadığını öne süren Mehmet Akif A, suçsuz olduğunu iddia etti.

Mehmet Akif A. ve haklarındaki iddiaları reddeden diğer tutuklu sanıklar, kaçma şüphelerinin bulunmadığını ileri sürerek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, Musa A. ve Mehmet Akif A. hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak adli kontrol şartıyla tahliye kararı verirken, diğer tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2016'nın farklı zamanlarında düzenledikleri operasyonlarda "mahrem imam" oldukları iddiasıyla 48 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, 15 sanık hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi kurma", 33 kişi hakkında ise "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılması talebiyle dava açmıştı.

Başka mahkemelerde yargılanan 4 kişiye ait dosyanın, bu dava dosyasıyla birleştirilmesiyle sanık sayısı 52'ye yükselmişti.

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