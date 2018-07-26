İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında "mahrem imam" oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 15'i tutuklu 52 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 15 tutuklu ile bazı tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları katıldı.

İddia makamı, tutuklu sanıklar Musa A, Mehmet Akif A. ve Uğur T'nin tahliyesi, 12 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Musa A, FETÖ/PDY ile bağlantısının olduğuna ilişkin somut bir delilin dosyaya girmediğini ve Atatürkçü biri olduğunu iddia etti.

Mütalaya katıldığını belirten Musa A, tutuksuz yargılanmak istediğini mahkeme heyetine iletti.

Sanık Mehmet Akif A. ise örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını savundu. Örgütle bağlantılı okullara gitmediğini, kapatılan Bank Asyada hesabının bulunmadığını öne süren Mehmet Akif A, suçsuz olduğunu iddia etti.

Mehmet Akif A. ve haklarındaki iddiaları reddeden diğer tutuklu sanıklar, kaçma şüphelerinin bulunmadığını ileri sürerek tahliyelerini istedi.