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FETÖ'nün "mahrem imamları" gaybubet evinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 17:45 | Son Güncelleme 30 dakika önce

- Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gaybubet evlerinde gizlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamlar" ayağına yönelik operasyonda 4 şüpheli, örgütün gaybubet evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Mersin'de bulunangaybubet evlerinde gizlenen örgütün firari yöneticilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY'nin 2015 yılında Karaman il imamı olan ve ByLock kaydı bulunanS.D, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden ihraçY.B. ile H.D ve A.Ş'yi gaybubet evlerinde gözaltına alındı.

S.D. ve Y.B'nin sahte kimlik kullandığı belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)

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